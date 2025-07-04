Армия Израиля нанесла 130 ударов по целям ХАМАС в Газе

Израильские войска поразили свыше 100 целей в Газе. Ударам подверглись склады и ракетные установки.
ЦАХАЛ атаковал более 100 целей в Газе за сутки, сообщили в пресс-службе армии Израиля.
Отмечается, что целями ударов стали командные пункты, склады, а также ракетные установки ХАМАС. Также израильские войска атаковали отдельных представителей движения.
Особую активность войска Израиля проявляют на севере и юге сектора.
Напомним, что Тель-Авив ранее отклонил условия ХАМАС о перемирии, однако переговоры через посредников продолжаются.