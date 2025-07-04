Вестник Кавказа

Армия Израиля нанесла 130 ударов по целям ХАМАС в Газе

Армия Израиля нанесла 130 ударов по целям ХАМАС в Газе
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Израильские войска поразили свыше 100 целей в Газе. Ударам подверглись склады и ракетные установки.

ЦАХАЛ атаковал более 100 целей в Газе за сутки, сообщили в пресс-службе армии Израиля

Отмечается, что целями ударов стали командные пункты, склады, а также ракетные установки ХАМАС. Также израильские войска атаковали отдельных представителей движения. 

Особую активность войска Израиля проявляют на севере и юге сектора. 

Напомним, что Тель-Авив ранее отклонил условия ХАМАС о перемирии, однако переговоры через посредников продолжаются.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1270 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.