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Армия Азербайджана уничтожила два поста ВС Армении на дороге в Ханкенди

Армия Азербайджана уничтожила два поста ВС Армении на дороге в Ханкенди
ВС Азербайджана сегодня с начала АТО в Карабахе проводят ликвидацию военных объектов и инфраструктуры армянской стороны.

Азербайджан 19 сентября объявил старт антитеррористической операции в Ханкенди.

Точными и эффективными ударами армия Азербайджана уничтожает военную инфраструктуру армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе АР.

Вскоре после начала АТО военные уничтожили один за другим два поста ВС Армении на дороге Керкиджахан-Халфалы. Отметим, что Керкиджан находится в непосредственной близости от Ханкенди.

Российский миротворческий контингент проинформирован о проведении операции. Удары наносятся локального только по военным объектам.

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