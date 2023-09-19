Армия Азербайджана уничтожила два поста ВС Армении на дороге в Ханкенди

ВС Азербайджана сегодня с начала АТО в Карабахе проводят ликвидацию военных объектов и инфраструктуры армянской стороны.
Азербайджан 19 сентября объявил старт антитеррористической операции в Ханкенди.
Точными и эффективными ударами армия Азербайджана уничтожает военную инфраструктуру армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе АР.
Вскоре после начала АТО военные уничтожили один за другим два поста ВС Армении на дороге Керкиджахан-Халфалы. Отметим, что Керкиджан находится в непосредственной близости от Ханкенди.
Российский миротворческий контингент проинформирован о проведении операции. Удары наносятся локального только по военным объектам.