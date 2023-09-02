Армения сохраняет претензии на территориальную целостность Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с осуждением заявлений, сделанных сегодня армянским премьером Николом Пашиняном.
Вот какие слова произнес 2 сентября премьер-министр Армении:
"Хочу вновь подчеркнуть: все заявления о том, что Нагорного Карабаха как территориальной единицы не существует, а карабахская проблема решена, беспочвенны, пока кардинально не решены вопросы безопасности и прав армянского населения Нагорного Карабаха"
В МИД Азербайджана решительно осуждают и отвергают это заявление. Отмечается, что оно стало очередным доказательством сохраняющихся претензии на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, также слова Пашиняна служат поощрению сепаратизма в Карабахском регионе Азербайджана.
"Это заявление премьер-министра Армении вступает в противоречие с ранее озвученным заявлением о поддержке территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, и наносит серьезный удар по проводимому в настоящее время мирному процессу.
Необходимо пресекать это не укладывающееся ни в какие рамки поведение страны, которая не отказывается от необоснованных посягательств на территории Азербайджана, от фальсификации истории, грубо нарушает принципы международного права, не делает выводы из плачевного положения, в которое она попала из-за своей же агрессивной политики"
– МИД АР
В ведомстве указали на то, что авантюра, задуманная как одностороннее отделение Нагорного Карабаха без разрешения Азербайджана, противоречила советскому законодательству, а "референдум о независимости", который организовали в Карабахе в 1991 году сепаратисты, был незаконным и проводился без участия азербайджанского населения региона.
"Известно также, что утверждения Армении о получении “независимости” “Нагорного Карабаха” противоречат принятому в международном праве принципу uti possidetis и поэтому совершенно необоснованны в рамках международного права"
– МИД Азербайджана
Затем была почти 30-летняя военная оккупация Арменией Карабахского региона Азербайджана, нарушения прав жителей, геноцид азербайджанцев.
"Эти и другие факты, необоснованная и деструктивная позиция Армении, решения международных организаций на протяжении многих лет неоднократно подтверждали агрессивную политику Армении. Несмотря на то, что на протяжении десятилетий Азербайджан проявлял стратегическое терпение к урегулированию конфликта путем переговоров, Армения постоянно выступала против доброй воли, проявленной Азербайджаном к мирному урегулированию конфликта"
– заявление министерства
Восстановить международную справедливость и территориальную целостность Азербайджана удалось в ходе Второй Карабахской войны, и любые новые посягательства на свою территорию Азербайджан будет решительно пресекать.
"Деструктивное поведение, демонстрируемое Арменией на фоне новых реалий, сложившихся в регионе, не только не имеет перспективы, но и ведет Армению к страданиям.
Любые попытки выдвинуть против азербайджанских территорий какие-либо претензии и разжечь на наших территориях агрессивные сепаратистские тенденции будут решительно восприняты нами и получат должную реакцию"
– МИД Азербайджана