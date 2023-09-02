Армения сохраняет претензии на территориальную целостность Азербайджана

Опубликовано: 14:05, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пашинян сегодня опроверг прежние свои заявления и вернулся к теме "Нагорного Карабаха" как территориальной единицы. МИД Азербайджана опровергает заявления армянского премьера, направленные против мира в регионе.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с осуждением заявлений, сделанных сегодня армянским премьером Николом Пашиняном.

Вот какие слова произнес 2 сентября премьер-министр Армении:

"Хочу вновь подчеркнуть: все заявления о том, что Нагорного Карабаха как территориальной единицы не существует, а карабахская проблема решена, беспочвенны, пока кардинально не решены вопросы безопасности и прав армянского населения Нагорного Карабаха"

В МИД Азербайджана решительно осуждают и отвергают это заявление. Отмечается, что оно стало очередным доказательством сохраняющихся претензии на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, также слова Пашиняна служат поощрению сепаратизма в Карабахском регионе Азербайджана.

"Это заявление премьер-министра Армении вступает в противоречие с ранее озвученным заявлением о поддержке территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, и наносит серьезный удар по проводимому в настоящее время мирному процессу. Необходимо пресекать это не укладывающееся ни в какие рамки поведение страны, которая не отказывается от необоснованных посягательств на территории Азербайджана, от фальсификации истории, грубо нарушает принципы международного права, не делает выводы из плачевного положения, в которое она попала из-за своей же агрессивной политики"

– МИД АР

В ведомстве указали на то, что авантюра, задуманная как одностороннее отделение Нагорного Карабаха без разрешения Азербайджана, противоречила советскому законодательству, а "референдум о независимости", который организовали в Карабахе в 1991 году сепаратисты, был незаконным и проводился без участия азербайджанского населения региона.

"Известно также, что утверждения Армении о получении “независимости” “Нагорного Карабаха” противоречат принятому в международном праве принципу uti possidetis и поэтому совершенно необоснованны в рамках международного права"

– МИД Азербайджана

Затем была почти 30-летняя военная оккупация Арменией Карабахского региона Азербайджана, нарушения прав жителей, геноцид азербайджанцев.

"Эти и другие факты, необоснованная и деструктивная позиция Армении, решения международных организаций на протяжении многих лет неоднократно подтверждали агрессивную политику Армении. Несмотря на то, что на протяжении десятилетий Азербайджан проявлял стратегическое терпение к урегулированию конфликта путем переговоров, Армения постоянно выступала против доброй воли, проявленной Азербайджаном к мирному урегулированию конфликта"

– заявление министерства

Восстановить международную справедливость и территориальную целостность Азербайджана удалось в ходе Второй Карабахской войны, и любые новые посягательства на свою территорию Азербайджан будет решительно пресекать.

"Деструктивное поведение, демонстрируемое Арменией на фоне новых реалий, сложившихся в регионе, не только не имеет перспективы, но и ведет Армению к страданиям. Любые попытки выдвинуть против азербайджанских территорий какие-либо претензии и разжечь на наших территориях агрессивные сепаратистские тенденции будут решительно восприняты нами и получат должную реакцию"

– МИД Азербайджана