Армения продолжает обстреливать Нахчыван

Армянские вооруженные силы обстреляли территории Азербайджана. Были атакованы позиции армии АР в Шарурском районе. Это второй обстрел Нахчывана за сегодня.
Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыванской Автономной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Обстрелу подверглись позиции, расположенные в селе Хавуш Шарурского района. Огонь велся из стрелкового оружия.
Азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.
Стоит добавить, что Армения обстреливает позиции Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике второй раз за сутки.