Армения продолжает обстреливать Нахчыван

Опубликовано: 13:16, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские вооруженные силы обстреляли территории Азербайджана. Были атакованы позиции армии АР в Шарурском районе. Это второй обстрел Нахчывана за сегодня.

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыванской Автономной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в селе Хавуш Шарурского района. Огонь велся из стрелкового оружия.

Азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

Стоит добавить, что Армения обстреливает позиции Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике второй раз за сутки.