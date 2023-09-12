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Армения продолжает обстреливать Нахчыван

Армения продолжает обстреливать Нахчыван
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские вооруженные силы обстреляли территории Азербайджана. Были атакованы позиции армии АР в Шарурском районе. Это второй обстрел Нахчывана за сегодня.

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыванской Автономной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в селе Хавуш Шарурского района. Огонь велся из стрелкового оружия.

Азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

Стоит добавить, что Армения обстреливает позиции Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике второй раз за сутки.

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