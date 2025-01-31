Армения приняла закон о вступлении в Евросоюз

Парламент Армении на своем заседании сегодня в первом чтении принял законопроект "О начале процесса присоединения Армении к Европейскому Союзу" - за такое решение проголосовали 63 человека, кроме представителей двух оппозиционных фракций.

Сегодня на очередном заседании большинством в 62 голоса депутаты Национального собрания (парламента) Армении приняли в первом чтении законопроект "О начале процесса присоединения Армении к Европейскому Союзу" – столь смелое решение одобрили далеко не все - 7 представителей оппозиционной фракции "Честь имею" проголосовали против, а самая большая по численности оппозиционная фракция "Айастан" и вовсе отказалась принимать участие в голосовании.

Армянская оппозиция назвала весь процесс фарсом, отметив, что выбирать придется не между Россией и Евросоюзом, а между Россией и Турцией. Все это – позорный блеф, заявил на сегодняшнем заседании парламента во время обсуждения законопроекта депутат от оппозиционного блока "Армения", член АРФД Артур Хачатрян, отметив, что этим проектом "Гражданский договор" ставит под угрозу внешнюю политику Армении.

Представлял законопроект один из авторов инициативы - бывший глава Минюста, член политсовета прозападной партии "Республика" Артак Зейналян, главным аргументом которого было то, что инициативу поддержали общественные и политические организации, собравшие в ее поддержку 60 тыс подписей.

Правительство стран одобрило проект месяцем ранее – как пояснил премьер-министр страны Никол Пашинян, это не означает автоматического вступления Армении в ЕС, так как подобное решение должно быть вынесено на референдум. Позже он немного сдал назад, поведав, что Армения "неплохо чувствует себя" и в ЕАЭС, но в то же время "определенная и чувствительная часть народа" хочет иметь европейский выбор для будущего страны.