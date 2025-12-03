Армения попросит Россию забрать пограничников с КПП "Ахурик"

Армянские власти планируют вывести российских пограничников с неработающего пропускного пункта "Ахурик" на участке границы с Турцией, пишут армянские СМИ.

В ближайшее время российские пограничники, по решению армянских властей, покинут закрытый с 1993 года пограничный пункт "Ахурик", находящийся на границе с Турцией. Соответствующую публикацию разместил ряд армянских медиа со ссылками на дипломатические источники.

Согласно материалам публикаций, решение о передаче пропускного пункта под контроль армянской стороне уже принято, в настоящее время на территории размещен флагшток для флага Армении.

Армянские СМИ выражают уверенность в том, что эта мера свидетельствует о намерении Еревана подготовить КПП "Ахурик" к эксплуатации в ожидании открытия армяно-турецкой границы.

При этом, российские пограничники пока остаются на КПП.