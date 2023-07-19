Армения ночью совершила обстрел Кельбаджара и Нахчывана

Армянские боевики пытались построить укрепления на территории Азербайджана, а военные обстреливали позиции ВС Азербайджана по двум направлениям - министерство обороны Азербайджана информирует о ночных происшествиях.
"18 июля примерно в 21:15 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении"
– Минобороны Азербайджана
Азербайджанские военнослужащие предприняли неотложные меры, в результате НВФ остановили создание укреплений.
Кроме того, после полуночи со стороны Армении начали стрелять.
"19 июля с 00:40 до 01:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Йухары Шорджа Басаркечярского района и Аджибадж Гафанского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Истису, Моллабайрамлы Кяльбаджарского района и населенного пункта Бойахмед Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики"
– Минобороны Азербайджана