Армения ночью совершила обстрел Кельбаджара и Нахчывана

Опубликовано: 10:14, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обстрелы в Кельбаджаре и Нахчыване, а также попытка армянскими боевиками построить укрепления в районе Агдама, сводка Минобороны Азербайджана за ночь. Все действия со стороны Армении получили ответ.

Армянские боевики пытались построить укрепления на территории Азербайджана, а военные обстреливали позиции ВС Азербайджана по двум направлениям - министерство обороны Азербайджана информирует о ночных происшествиях.

"18 июля примерно в 21:15 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении"

– Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военнослужащие предприняли неотложные меры, в результате НВФ остановили создание укреплений.

Кроме того, после полуночи со стороны Армении начали стрелять.

"19 июля с 00:40 до 01:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Йухары Шорджа Басаркечярского района и Аджибадж Гафанского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Истису, Моллабайрамлы Кяльбаджарского района и населенного пункта Бойахмед Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики"

– Минобороны Азербайджана