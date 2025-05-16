Армения и Франция договорились о стратегическом партнерстве

Ереван и Париж закрепят официально существующие между ними отношения стратегического партнерства, рассказал глава МИД Франции в Ереване.

Документ о стратегическом партнерстве подпишут власти Армении и Франции, рассказал глава французского МИД Жан-Ноэль Барро, который сейчас находится с визитом в Ереване.

"Отношения между нашими странами уже стратегические. Но мы намерены закрепить это на бумаге, придать уже существующим глубоким отношениям уровень стратегического партнерства"

– Жан-Ноэль Барро

Министр выразил уверенность в том, что этот документ станет основной для сотрудничества на десятилетия вперед, определив, какие именно проекты будут совместно воплощать в жизнь Париж и Ереван.

Дипломат уточнил, что сотрудничество будет вестись в том числе в области обороны.

Кроме того, глава МИД Франции анонсировал скорое открытие консульского агентства в Горисе, а также проведение там же 5-й конференции "Децентрализованное сотрудничество".

"Это очень важное сотрудничество между нашими двумя странами. То, что она будет проходить в Сюнике, является также политическим сигналом"

– Жан-Ноэль Барро

Дипломат добавил, что французская сторона взяла на себя долгосрочные обязательства перед Ереваном, уже подписаны документы, которые лягут в основу обновленных отношений Армении и Франции. Также в Армении заработает представительство французского агентства по международному сотрудничеству Expertise France.

К чему приведет стратегическое партнерство Армении с Францией?

Профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" назвал переход армяно-французских отношений на новый этап очень серьезным событием, которое, если оно воплотится в жизнь, может стать одним из ключевых событий 2025 года.

Прежде всего он обратил внимание на то, что Армения вступит в партнерские отношения со страной НАТО, что поставит ребром вопрос о членстве Армении в ОДКБ.

"Момент второй: Франция занимает одну из наиболее враждебных позиций к России по конфликту на Украине. И получается, что это откровенный переход Армении, откровенный вызов российской политике в существующих реалиях, – это означает, что Армения переходит уже не просто на скрыто антироссийскую позицию, на тактику провокаций, а на, скажем так, открыто антироссийские рельсы", – подчеркнул эксперт.

Наконец, указал Алексей Фененко, важный вопрос заключается в том, будут ли в этом документе экономические статьи. "Если будут, то тогда это удар по ЕАЭС. Соответственно, встанет вопрос о способности Армении находиться в ОДКБ и ЕАЭС при наличии такого документа", – обратил внимание профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ.

При этом, напомнил эксперт, подписание такого документа совершенно ничего не даст для вступления Армении в Европейский союз. "Вступление Армении в ЕС невозможно по географическим и экономическим причинам. Скорее, этот шаг только подогреет у армянских реваншистов надежду на войну-реванш за Карабах. Только и всего. Опять начнутся крики: "Париж с нами!", "Европа с нами!", "НАТО с нами!", "Надо вооружаться", – заключил Алексей Фененко.