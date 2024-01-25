Армянским водителям могут запретить зимой ездить на летней резине, а летом – на зимней

Армянские чиновники предлагают запретить гражданам ездить на машинах на летней резине в зимнее время года. В летнее время будет действовать запрет на езду на зимней резине.

В Армении могут рассмотреть вопрос с запретом на эксплуатацию автомобилей в зимнее время года при отсутствии зимней резины. С данной инициативой выступает Мининфраструктуры республики.

Согласно проекту, ездить на машинах на летних шинах нельзя будет с 15 ноября по 31 марта.

Кроме того, предполагается также ввести запрет на езду на зимней резине в летние месяцы – в июне, июле и августе.

При этом чиновники не уточняют, какие нормы будут действовать в апреле-мае и в сентябре-октябре.