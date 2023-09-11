Армянские военные снова стреляли по позициям азербайджанской армии

Опубликовано: 21:26, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вооруженные силы Армении сегодня вечером опять обстреляли позиции азербайджанской армии в селе Новоивановка Гедабейского района, это второй обстрел за день в этом районе.

Сегодня в 20:40 подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Джил, второй раз за день обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Новоивановка Гедабейского района, сообщает Минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры, отметили в оборонном ведомстве, напомнив, что аналогичный обстрел из стрелкового оружия здесь произошел сегодня утром.

Напомним, армянские обстрелы позиций армии Азербайджана участились именно сегодня, в день начала армяно-американских военных учений на территории Армении.