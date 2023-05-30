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Армянские диверсанты обстреляли позиции ВС Азербайджана в Агдаме и Шуше

Армянские диверсанты обстреляли позиции ВС Азербайджана в Агдаме и Шуше
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские НВФ продолжают обстреливать позиции ВС Азербайджана. Во вторник подверглись атаке позиции армии Азербайджана в Агдамском и Шушинском направлениях.

Во вторник, 30 мая, позиции армии Азербайджана в Агдамском и Шушинском направлениях подверглись очередным обстрелам. Об этом сказано в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы совершались членами армянских НВФ с территорий Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, в период с 11:55 до 16:25.

В ведомстве подчеркнули, что члены НВФ атаковали азербайджанские позиции из стрелкового оружия разного калибра.

Азербайджанскими военными были приняты ответные меры.

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