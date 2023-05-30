Армянские диверсанты обстреляли позиции ВС Азербайджана в Агдаме и Шуше

Опубликовано: 22:56, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские НВФ продолжают обстреливать позиции ВС Азербайджана. Во вторник подверглись атаке позиции армии Азербайджана в Агдамском и Шушинском направлениях.

Во вторник, 30 мая, позиции армии Азербайджана в Агдамском и Шушинском направлениях подверглись очередным обстрелам. Об этом сказано в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы совершались членами армянских НВФ с территорий Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, в период с 11:55 до 16:25.

В ведомстве подчеркнули, что члены НВФ атаковали азербайджанские позиции из стрелкового оружия разного калибра.

Азербайджанскими военными были приняты ответные меры.