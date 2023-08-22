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Армянские боевики пытались шпионить за азербайджанскими военными

Армянские боевики пытались шпионить за азербайджанскими военными
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанские военные пресекли попытки армянских НВФ в Карабахе установить прослушивающие и подглядывающие устройства. Как уточнили в МО АР, накануне они вывели из строя несколько десятков таких приспособлений.

Участники армянских НВФ на азербайджанских территориях, где временно размещен РМК, установили устройства для наблюдения и прослушки у азербайджанских позиций, рассказали в Минобороны АР.

В ведомстве уточнили, что армянские боевики, действуя в Карабахском экономическом районе, установили пути обеспечения, а также наладили работу аппаратов, которые должны были вести видеонаблюдение и делать аудиозаписи в районах, расположенных неподалеку от боевых позиций ВС Азербайджана.

При этом, добавили в Баку, члены НВФ преследовали цель в дальнейшем вести террористическую деятельность и устраивать провокации против азербайджанских военных.

"В результате мер, принятых 21 августа в целях обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих, было выведено из строя до 30 технических средств наблюдения и прослушивания, принадлежащих армянским незаконным вооруженным формированиям. Наши подразделения продолжают деятельность в этом направлении"

– Минобороны Азербайджана

Армянские боевики активизировались в Азербайджане

Армянские боевики активизировались в Азербайджане

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