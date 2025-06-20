Аракчи: консультации России и Ирана имеют огромное значение

Сегодня состоится встреча президента РФ Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Перед ней иранский министр заявил, что Тегеран придает огромное значение консультациям с Москвой.

Тегеран придает огромное значение консультациям с Москвой в текущей ситуации, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"В текущих новых опасных обстоятельствах, когда миропорядок фактически находится под угрозой, наши консультации с Россией, безусловно, могут иметь огромное значение"

- Аббас Аракчи

Он подчеркнул, что Россия и Иран пытаются координировать позиции друг с другом.

Напомним, что Аббас Аракчи прибыл в российскую столицу накануне. Его визит планировался еще до ударов США по ядерным объектам Ирана, которые произошли в ночь с 21 на 22 июня.