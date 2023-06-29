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Анкара: судьбу зерновой сделки будут решать Турция и РФ

Анкара: судьбу зерновой сделки будут решать Турция и РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турция настаивает на продлении черноморского зернового соглашения. Решение о его сохранении будут принимать Москва и Анкара.

Турция будет добиваться продления зерновой сделки на фоне заявлений российской стороны о возможном выходе из нее, если не заработает российский пакет стамбульских договоренностей, заявил знакомый с ситуацией источник в Турции.

«Турция выступает за продление сделки как по политическим мотивам, рассчитывая, что рано или поздно это отразится на урегулировании на Украине, так и экономическим»

– собеседник ТАСС

Далее в Анкаре отметили, что окончательное решение в вопросе зерновой сделки будет приниматься российской и турецкими сторонами.

Зерновая сделка продлена - подтвердили в России

Зерновая сделка продлена - подтвердили в России

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