Анкара: судьбу зерновой сделки будут решать Турция и РФ

Опубликовано: 11:31, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Турция настаивает на продлении черноморского зернового соглашения. Решение о его сохранении будут принимать Москва и Анкара.

Турция будет добиваться продления зерновой сделки на фоне заявлений российской стороны о возможном выходе из нее, если не заработает российский пакет стамбульских договоренностей, заявил знакомый с ситуацией источник в Турции.

«Турция выступает за продление сделки как по политическим мотивам, рассчитывая, что рано или поздно это отразится на урегулировании на Украине, так и экономическим»

– собеседник ТАСС

Далее в Анкаре отметили, что окончательное решение в вопросе зерновой сделки будет приниматься российской и турецкими сторонами.