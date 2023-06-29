Анкара: судьбу зерновой сделки будут решать Турция и РФ

Турция настаивает на продлении черноморского зернового соглашения. Решение о его сохранении будут принимать Москва и Анкара.
Турция будет добиваться продления зерновой сделки на фоне заявлений российской стороны о возможном выходе из нее, если не заработает российский пакет стамбульских договоренностей, заявил знакомый с ситуацией источник в Турции.
«Турция выступает за продление сделки как по политическим мотивам, рассчитывая, что рано или поздно это отразится на урегулировании на Украине, так и экономическим»
– собеседник ТАСС
Далее в Анкаре отметили, что окончательное решение в вопросе зерновой сделки будет приниматься российской и турецкими сторонами.