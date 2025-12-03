Вестник Кавказа

Анкара продлевает на год газовые соглашения с Москвой

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция продолжает энергетическое сотрудничество с Россией. Схема работы по газовым контрактам изменена: они будут перезаключены на год.

Турция намерена продлить на год действие контрактов с Россией по импорту газа, общий объем поставок по которым составляет 22 млрд куб м. Эти планы подтвердил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.

Несмотря на тенденцию к сокращению количества потребляемого российского газа, Турция остается одним из ключевых партнеров России в этой сфере: доля российского газа в газовом балансе страны составляет почти 40%.

В конце текущего года завершается действие двух контрактов с российской компанией "Газпром".

"Поставки от "Газпрома" будут продолжены в следующем году. Но мы фокусируемся на более краткосрочных вариантах... например, на один год"

— Альпарслан Байрактар

Параллельно Анкара изучает возможность инвестирования в добычу газа на территории США. Турция также заключила  долгосрочные соглашения на закупку американского СПГ, стремясь использовать выгодные условия  ожидаемого роста мировых запасов сжиженного природного газа в среднесрочной перспективе.

