Анкара ожидает конструктивных итогов переговоров в Стамбуле

В Турции рассчитывают на продолжение диалога между РФ и Украиной.
Анкара рассчитывает, что переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле будут конструктивными, а стороны смогут продолжить диалог.
"Мы прежде всего ожидаем, что они будут конструктивными, нацеленными на продолжение диалога и урегулирование конфликта, от которого страдает весь регион"
– источник РИА Новости в администрации президента Турции
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что представители РФ и Украины проведут переговоры в Стамбуле на этой неделе.
Отметим, что в конце минувшей недели источник, близкий к российской делегации, подтвердил, что Киев обратился к Москве с предложением провести третий переговорный раунд на следующей неделе.