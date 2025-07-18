Анкара ожидает конструктивных итогов переговоров в Стамбуле

В Турции рассчитывают на продолжение диалога между РФ и Украиной.

Анкара рассчитывает, что переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле будут конструктивными, а стороны смогут продолжить диалог.

"Мы прежде всего ожидаем, что они будут конструктивными, нацеленными на продолжение диалога и урегулирование конфликта, от которого страдает весь регион"

– источник РИА Новости в администрации президента Турции

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что представители РФ и Украины проведут переговоры в Стамбуле на этой неделе.

Отметим, что в конце минувшей недели источник, близкий к российской делегации, подтвердил, что Киев обратился к Москве с предложением провести третий переговорный раунд на следующей неделе.