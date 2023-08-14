Анапе пообещали 37 градусов в тени

Опубликовано: 22:22, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже завтра, во вторник, туристов, решивших отдохнуть на берегу моря в курортной Анапе, ждет испытание жарой: городские власти сообщили, что температура воздуха поднимется до 37 градусов, и такая погода продержится как минимум до конца рабочей недели.

Курортную Анапу ждет очередное испытание, на этот раз – жарой: уже завтра и как минимум по четверг воздух на курорте прогреется почти до 40 градусов в тени, сообщили в Telegram-канале городской мэрии.

"По данным краевого гидрометцентра с 15 по 17 августа на Черноморском побережье ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет 37 градусов тепла. Возможны ЧС и происшествия, связанные с высокой температурой воздуха"

- Telegram-канал мэрии Анапы

Бьет тревогу и управление гражданской обороны и защиты населения: оно предупреждает жителей города и отдыхающих об осторожности и призывает людей не выходить на улицу без головного убора, соблюдать питьевой режим и по возможности воздержаться от прогулок под палящим солнцем.

Также горожан и туристов предупредили о соблюдении мер пожарной безопасности, а руководителей предприятий и организаций – о принятии всех возможных мер по предотвращению ЧП из-за жары.