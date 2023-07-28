Анапа закрыла пляжи из-за шторма

Опубликовано: 16:13, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Штормовая погода внесла коррективы в планы отдыхающих в Анапе: власти курорта закрыли все пляжи. Также купание в море попало под запрет в Сочи и Геленджике.

Купальщикам Анапы запретили плескаться в море из-за шторма.

«В связи со штормом и сильным донным течением купание на пляжах Анапы временно запрещено»

– пресс-служба администрации курорта

В свою очередь, власти Туапсинского района и Новороссийска проинформировали о том, что у них пляжи пока действуют.

В эти минуты столбики термометров в Анапе фиксируют 24 градуса тепла. В субботу и воскресенье воздух будет прогреваться от +26 до +28 градусов.

Ранее сообщалось о прекращении работы всех пляжей Геленджика и Сочи.