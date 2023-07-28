РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Анапа закрыла пляжи из-за шторма

Анапа закрыла пляжи из-за шторма
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Штормовая погода внесла коррективы в планы отдыхающих в Анапе: власти курорта закрыли все пляжи. Также купание в море попало под запрет в Сочи и Геленджике.

Купальщикам Анапы запретили плескаться в море из-за шторма.

«В связи со штормом и сильным донным течением купание на пляжах Анапы временно запрещено»

– пресс-служба администрации курорта

В свою очередь, власти Туапсинского района и Новороссийска проинформировали о том, что у них пляжи пока действуют.

В эти минуты столбики термометров в Анапе фиксируют 24 градуса тепла. В субботу и воскресенье воздух будет прогреваться от +26 до +28 градусов.

Ранее сообщалось о прекращении работы  всех пляжей Геленджика и Сочи.

Непогода в Сочи закрыла канатки и туристические тропы в горах

Непогода в Сочи закрыла канатки и туристические тропы в горах

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1395 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version