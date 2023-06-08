Американская звезда споет в Грузии

Опубликовано: 22:23, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Певец Бруно Марс совершит визит в столицу Грузии. Он даст концерт в Тбилиси, который пройдет 1 октября на стадионе "Динамо Арена".

Популярный певец из США, лауреат премий Грэмми Бруно Марс порадует своих поклонников в Тбилиси. Он приедет в столицу Грузии с концертом в рамках программы руководства страны Starring Georgia.

Программа правительства Грузии включает в себя проведение концертов известных на весь мир исполнителей. В республике свое творчество согласились исполнить группы The Killers, Imagine Dragons, Nile Rodgers & Chic и другие.

Цели данной программы заключаются в популяризации Грузии, развитии туристического, экономического и культурного потенциала страны.

Концерт обладателя 15 премий Грэмми и четырех рекордов Гиннеса состоится 1 октября на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси.

Продажа билетов стартует 20 июня с 10:00 по местному времени.