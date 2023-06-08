РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Американская звезда споет в Грузии

Американская звезда споет в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Певец Бруно Марс совершит визит в столицу Грузии. Он даст концерт в Тбилиси, который пройдет 1 октября на стадионе "Динамо Арена". 

Популярный певец из США, лауреат премий Грэмми Бруно Марс порадует своих поклонников в Тбилиси. Он приедет в столицу Грузии с концертом в рамках программы руководства страны Starring Georgia. 

Программа правительства Грузии включает в себя проведение концертов известных на весь мир исполнителей. В республике свое творчество согласились исполнить группы The Killers, Imagine Dragons, Nile Rodgers & Chic и другие. 

Цели данной программы заключаются в популяризации Грузии, развитии туристического, экономического и культурного потенциала страны. 

Концерт обладателя 15 премий Грэмми и четырех рекордов Гиннеса состоится 1 октября на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси. 
Продажа билетов стартует 20 июня с 10:00 по местному времени.

Тбилиси примет фестиваль «Арт-Гени»

Тбилиси примет фестиваль «Арт-Гени»

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1070 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version