Амброзию запретили законом в Карачаево-Черкесии

Власти Карачаево-Черкесии приняли решение обязать собственников сельхозземель уничтожать это опасное растение. Отметим, что амброзия – это не просто сорняк. Это растение является одним из самых сильных аллергенов, способных вызвать серьезные проблемы у аллергиков.
«Цель законопроекта – принятие мер по ликвидации амброзии на землях сельскохозяйственного назначения их собственниками, владельцами и арендаторами, так как это растение наносит значительный вред здоровью человека, а также способствует ухудшению качества указанных земель»
– зампред комитета парламента по аграрной политике Кемал Бытдаев.
Собственники сельхозземель обязаны уничтожать это опасное растение на своих участках. В случае невыполнения данного требования им грозят штрафы. Такие меры были введены для защиты здоровья населения и предотвращения распространения амброзии в регионе.
Почему амброзия так опасна?
Амброзия содержит пыльцу, которая способна вызвать аллергические реакции у людей. При контакте с этим растением у аллергиков могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, такие как насморк, кашель, затрудненное дыхание, покраснение глаз. Более того, вдыхание пыльцы амброзии может привести к развитию аллергического ринита, астмы и других заболеваний дыхательных путей.