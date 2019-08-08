Амброзию запретили законом в Карачаево-Черкесии

Борьба с амброзией в КЧР вышла на новый уровень: местные депутаты обязали владельцев и арендаторов земель уничтожать сорняк. Отметим, что амброзия – сильный аллерген.

Власти Карачаево-Черкесии приняли решение обязать собственников сельхозземель уничтожать это опасное растение. Отметим, что амброзия – это не просто сорняк. Это растение является одним из самых сильных аллергенов, способных вызвать серьезные проблемы у аллергиков.

«Цель законопроекта – принятие мер по ликвидации амброзии на землях сельскохозяйственного назначения их собственниками, владельцами и арендаторами, так как это растение наносит значительный вред здоровью человека, а также способствует ухудшению качества указанных земель»

– зампред комитета парламента по аграрной политике Кемал Бытдаев.

Собственники сельхозземель обязаны уничтожать это опасное растение на своих участках. В случае невыполнения данного требования им грозят штрафы. Такие меры были введены для защиты здоровья населения и предотвращения распространения амброзии в регионе.

Почему амброзия так опасна?

Амброзия содержит пыльцу, которая способна вызвать аллергические реакции у людей. При контакте с этим растением у аллергиков могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, такие как насморк, кашель, затрудненное дыхание, покраснение глаз. Более того, вдыхание пыльцы амброзии может привести к развитию аллергического ринита, астмы и других заболеваний дыхательных путей.