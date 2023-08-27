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Аллергия на укусы пчелы и осы: врач дал советы

Аллергия на укусы пчелы и осы: врач дал советы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Укусы пчел и ос могут не просто доставить дискомфорт, но и вызвать серьезную аллергию, вплоть до анафилактического шока. Аллерголог рассказал, что можно сделать при такой реакции организма.

Укус пчелы или осы может нести смертельную опасность тем, у кого аллергия на яд насекомых, сообщил доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус. С точки зрения здравоохранения есть несколько простых правил, как избежать угрозы тяжелого вреда здоровью в таких случаях.

"Опасность укуса осы в том, что на яд жалящих насекомых (осы, пчелы, шершни) примерно у одного процента людей существует гиперчувствительность, серьезная аллергическая реакция. У десяти процентов из этих людей могут быть тяжелые анафилактические реакции"

– специалист

По словам врача, в самых сложных случаях у человека может упасть давление, он теряет сознание, не исключен даже смертельный исход, передает радио Sputnik.

Что делать при аллергии на укус осы?

Продеус дал совет тем, кто знает о своей тяжелой реакции на укусы жалящих насекомых, – им стоит везде носить шприцы-ручки с адреналином, чтобы в случае анафилактического шока мгновенно сделать укол.

Если у человека просто появился отек, то, отметил доктор, нужно:

  • несколько дней пить антигистаминное лекарство,
  • приложить холод к месту укуса,
  • не давить на укус.

К врачу нужно пойти в случае очень сильного отека – когда место раздуло, при появлении волдыря и красноты.

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