Аллергия на укусы пчелы и осы: врач дал советы

Опубликовано: 5:36, 27 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Укусы пчел и ос могут не просто доставить дискомфорт, но и вызвать серьезную аллергию, вплоть до анафилактического шока. Аллерголог рассказал, что можно сделать при такой реакции организма.

Укус пчелы или осы может нести смертельную опасность тем, у кого аллергия на яд насекомых, сообщил доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус. С точки зрения здравоохранения есть несколько простых правил, как избежать угрозы тяжелого вреда здоровью в таких случаях.

"Опасность укуса осы в том, что на яд жалящих насекомых (осы, пчелы, шершни) примерно у одного процента людей существует гиперчувствительность, серьезная аллергическая реакция. У десяти процентов из этих людей могут быть тяжелые анафилактические реакции"

– специалист

По словам врача, в самых сложных случаях у человека может упасть давление, он теряет сознание, не исключен даже смертельный исход, передает радио Sputnik.

Что делать при аллергии на укус осы?

Продеус дал совет тем, кто знает о своей тяжелой реакции на укусы жалящих насекомых, – им стоит везде носить шприцы-ручки с адреналином, чтобы в случае анафилактического шока мгновенно сделать укол.

Если у человека просто появился отек, то, отметил доктор, нужно:

несколько дней пить антигистаминное лекарство,

приложить холод к месту укуса,

не давить на укус.

К врачу нужно пойти в случае очень сильного отека – когда место раздуло, при появлении волдыря и красноты.