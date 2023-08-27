Аллергия на укусы пчелы и осы: врач дал советы

Укус пчелы или осы может нести смертельную опасность тем, у кого аллергия на яд насекомых, сообщил доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус. С точки зрения здравоохранения есть несколько простых правил, как избежать угрозы тяжелого вреда здоровью в таких случаях.
"Опасность укуса осы в том, что на яд жалящих насекомых (осы, пчелы, шершни) примерно у одного процента людей существует гиперчувствительность, серьезная аллергическая реакция. У десяти процентов из этих людей могут быть тяжелые анафилактические реакции"
– специалист
По словам врача, в самых сложных случаях у человека может упасть давление, он теряет сознание, не исключен даже смертельный исход, передает радио Sputnik.
Что делать при аллергии на укус осы?
Продеус дал совет тем, кто знает о своей тяжелой реакции на укусы жалящих насекомых, – им стоит везде носить шприцы-ручки с адреналином, чтобы в случае анафилактического шока мгновенно сделать укол.
Если у человека просто появился отек, то, отметил доктор, нужно:
- несколько дней пить антигистаминное лекарство,
- приложить холод к месту укуса,
- не давить на укус.
К врачу нужно пойти в случае очень сильного отека – когда место раздуло, при появлении волдыря и красноты.