"Аллея мастеров" порадует жителей и гостей Дагестана

В Махачкале стартует фестиваль "Аллея мастеров". Посетители смогут ознакомиться с ремеслами народов Дагестана и поучаствовать в мастер-классах.

В Махачкале начнется фестиваль "Аллея мастеров", сообщает пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

Как отметили в ведомстве, мероприятие стартует 26 июля и продлится до 21 сентября. В министерстве подчеркнули, что фестиваль будет проходить каждые выходные.

Помимо этого, гости фестиваля смогут не только ознакомиться с местными ремеслами, но и принять участие в мастер-классах, а также приобрести ручные изделия, добавили в Минтуризма РД.

Стоит добавить, что вход на фестиваль свободный.