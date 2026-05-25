Алексей Оверчук: Армения не выйдет из ЕАЭС

Алексей Оверчук сообщил, что Армения сохранит членство в Евразийском экономическом союзе ради беспрепятственного доступа к общим рынкам и торговым льготам.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Армения продолжит участие в Евразийском экономическом союзе ради сохранения торговых выгод. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

"Армения, как мы знаем, из Евразийского экономического союза выходить не собирается. Там очень хорошо понимают и объем преференций, и объем торговли с другими государствами членами ЕАЭС"

— Алексей Оверчук

Он уточнил, что торговлю между Арменией и другими странами ЕАЭС обеспечивают льготные механизмы, включая нулевые таможенные пошлины и единые технические стандарты.

При этом главным преимуществом участия в объединении для Армении вице-премьер назвал открытый доступ к общим рынкам и беспрепятственное движение товаров.

"Сегодня наши рынки открыты, происходит свободное взаимное движение товаров. Поэтому армяне очень хорошо понимают преимущество, которое им дает участие в Евразийском экономическом союзе, и не хотят выходить"

— Алексей Оверчук

Отметим, ранее в МИД Армении отмечали, что Ереван не собирается покидать ЕАЭС. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркивал, что республика исключает резкие шаги в отношениях с Россией.