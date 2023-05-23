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"Алании" отказали в лицензии для выступления в Российской премьер-лиге

&quot;Алании&quot; отказали в лицензии для выступления в Российской премьер-лиге
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
РФС отказался выдавать лицензию "Алании" для игры в РПЛ. В организации пояснили, что владикавказцы не выполнили необходимые для этого требования.

Владикавказской "Алании" отказали в выдаче лицензии, дающей право играть в Российской премьер-лиге. Об этом сказано в сообщении Российского футбольного союза.

В пресс-службе пояснили, что клубу не выдали лицензию, так как он не выполнил ряд обязательных критериев. При этом в заявлении не сказано, о каких именно критериях идет речь.

Турнирная таблица

"Алания" за 2 тура до конца первенства ФНЛ располагается на 3-м месте в турнирной таблице. В активе владикавказцев 65 очков. Команды ФНЛ, финишировавшие на 3-м и 4-м местах, сыграют в переходных матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ.

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