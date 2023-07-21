Акция протеста прошла в Ереване и повторится в понедельник

Опубликовано: 22:14, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ереване сегодня вечером прошло шествие, участники которого выступили против действий премьер-министра Никола Пашиняна. В частности, они недовольны признанием территориальной целостности Азербайджана.

Демонстрация прошла сегодня в центре Еревана - ее участники перекрыли дорогу у мэрии армянской столицы.

Митингующие прошли шествием по центру города.

Основное их требование адресовано руководству страны, а именно главе правительства Николу Пашиняну. Демонстранты считают, что он должен отказаться от своих слов о признании территориальной целостности Азербайджана, передает Sputnik Армения.

Протестующие также озвучили недовольство в связи с законной установкой на территории Азербайджана КПП "Лачин".

Организаторы анонсировали следующие акции протеста. Они намерены провести митинги утром в 8:30 в понедельник, причем не только в столице, но и в областях страны.