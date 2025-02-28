"Ахмат" сыграл вничью с "Локомотивом"

Грозненский "Ахмат" играл сегодня в гостях с московским "Локомотивом". Команды не сумели выявить победителя.
В Москве 7 марта состоялась встреча 20-го тура чемпионат России по футболу между столичным "Локомотивом" и грозненский "Ахматом". Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Голом в составе хозяев на 16-й мину н отметился полузащитник Алексей Батраков. У гостей на 40-й минуте отличился нападающий Максим Самородов.
На данный момент "Локомотив" с 37 очками находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" располагается на 14-й строчке, в активе грозненцев 17 очков.