Аграрии Ставрополья увеличили экспорт баранины

Ставропольские аграрии нарастили экспорт баранины. Также производители расширили географию поставок и увеличили разнообразие поставляемой продукции.

В Россельхознадзоре проинформировали о том, что аграрии Ставрополья нарастили объем экспорт баранины. Этот показатель вырос в семь раз, отправив заграницу более шести тысяч тонн продукции.

«Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора в 2023 году зафиксирован рост отгрузок ставропольской баранины более чем в семь раз по сравнению с 2022 годом (837,51 тонны). За это время край экспортировал свыше 6 052 тонн баранины в такие страны, как Иран и Объединенные Арабские Эмираты»

– Россельхознадзор

В ведомстве отметили, что ставропольскую баранину получили в 24 странах мира. В частности продукция поступила к иранским и кувейтским потребителям.

Кроме того, в релизе говорится, что ставропольские производители расширяют круг экспортируемой продукции, вводя в оборот новые позиции.