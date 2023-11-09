Аграриев Северной Осетии поддержат рублем

Минсельхоз РФ поддержит предприятия-лидеры в аграрной сфере в Северной Осетии. Средства будут направлены для помощи предприятию по сбору и переработке яблок, а также в семеноводческий центр.

Прорывной агропроект из Северной Осетии "Казачий хутор" по выращиванию хранению яблок получит компенсацию затрат от государства. Средства уже выделены федеральным Минсельхозом. Об этом сообщил глава региона. Также компенсацию получит местный семеноводческий центр.

"Минсельхоз России выделит Северной Осетии около 675 миллионов рублей на развитие крупных предприятий АПК. "Казачий хутор" и "Фат-Агро" получат субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат"

– глава региона Сергей Меняйло

Далее он отметил, что предприятия являются "прорывными" в своих областях. Более того, руководству компаний даже удается повышать сотрудникам зарплаты несмотря на сложную ситуацию в экономики страны.