Аэропорт Сочи восстановил работу

Опубликовано: 15:12, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Сочи расписание вылетов нормализовалось. Ранее аэропорт работал со сбоями в расписании из-за непогоды.

Аэропорт города Сочи работает днем во вторник штатно, задержек нет.

"На территории курорта в течение нескольких дней сохраняется неблагоприятный метеопрогноз... В связи с этим часть авиарейсов из Международного аэропорта Сочи была перенесена. В настоящий момент расписание стабилизировались, все вылеты совершаются вовремя"

– администрация Сочи

Накануне несколько рейсов, в том числе за границу, были отменены, вылет и прием самолетов происходил с задержками. Разгул стихии сказался на жизнедеятельности всего города и транспорта. Вероятность штормовой погоды сохраняется до вечера 12 июля.