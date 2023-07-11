Аэрофлот запускает новый ежедневный рейс Минводы-Москва

Опубликовано: 16:41, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский флагман "Аэрофлот" открывает новый рейс, который свяжет знаменитый город-курорт Минводы с российской столицей. Самолетами "Аэрофлота" можно будет летать каждый день.

Скоро попасть из Минвод в Москву можно будет еще одним рейсом, рассказали в кавказской воздушной гавани.

"Аэрофлот" будет выполнять с 17 июля еще один рейс из Минеральных Вод в Москву, в Шереметьево"

– пресс-служба

Самолет будет отправляться в столицу каждый день в 20:35.

Таким образом, начиная с этого времени, из Минвод в Москву каждый день будут летать 15-17 самолетов, а иногда их количество будет достигать двух десятков.

Кроме "Аэрофлота", ежедневные рейсы есть:

у лоукостера "Победа",

S7,

"Уральских авиалиний",

"Ютэйр",

"Нордстар".

Помимо них, несколько рейсов в неделю совершают "Россия" и "Якутия".