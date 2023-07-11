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Аэрофлот запускает новый ежедневный рейс Минводы-Москва

Аэропорт в Минеральных водах Ставропольского края
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российский флагман "Аэрофлот" открывает новый рейс, который свяжет знаменитый город-курорт Минводы с российской столицей. Самолетами "Аэрофлота" можно будет летать каждый день.

Скоро попасть из Минвод в Москву можно будет еще одним рейсом, рассказали в кавказской воздушной гавани.

"Аэрофлот" будет выполнять с 17 июля еще один рейс из Минеральных Вод в Москву, в Шереметьево"

– пресс-служба

Самолет будет отправляться в столицу каждый день в 20:35.

Таким образом, начиная с этого времени, из Минвод в Москву каждый день будут летать 15-17 самолетов, а иногда их количество будет достигать двух десятков.

Кроме "Аэрофлота", ежедневные рейсы есть:

  • у лоукостера "Победа",
  • S7,
  • "Уральских авиалиний",
  • "Ютэйр",
  • "Нордстар".

Помимо них, несколько рейсов в неделю совершают "Россия" и "Якутия".

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