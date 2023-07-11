Аэрофлот запускает новый ежедневный рейс Минводы-Москва

Российский флагман "Аэрофлот" открывает новый рейс, который свяжет знаменитый город-курорт Минводы с российской столицей. Самолетами "Аэрофлота" можно будет летать каждый день.
Скоро попасть из Минвод в Москву можно будет еще одним рейсом, рассказали в кавказской воздушной гавани.
"Аэрофлот" будет выполнять с 17 июля еще один рейс из Минеральных Вод в Москву, в Шереметьево"
– пресс-служба
Самолет будет отправляться в столицу каждый день в 20:35.
Таким образом, начиная с этого времени, из Минвод в Москву каждый день будут летать 15-17 самолетов, а иногда их количество будет достигать двух десятков.
Кроме "Аэрофлота", ежедневные рейсы есть:
- у лоукостера "Победа",
- S7,
- "Уральских авиалиний",
- "Ютэйр",
- "Нордстар".
Помимо них, несколько рейсов в неделю совершают "Россия" и "Якутия".