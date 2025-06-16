Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" увеличил провозную емкость на рейсах в ОАЭ из-за эскалации конфликта Израиля и Ирана, рассказала пресс-служба компании.
Теперь он будет выполнять все полеты только на широкофюзеляжных авиалайнерах Boeing 777. Это позволит увеличить провозную емкость на 90 дополнительных мест на каждом рейсе.
"В связи с закрытием воздушного пространства над Ираном из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, "Аэрофлот" перевел рейсы в Дубай на широкофюзеляжные Boeing 777 (ранее часть рейсов выполнялось на Boeing 737)"
- пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот"
Напомним, что 15 июня сообщалось, что свыше 2 тыс российских туристов не могли вылететь из ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке. Часть авиакомпаний отменили и перенесли рейсы из Эмиратов.
Проблемы с авиасообщением и нестабильная ситуация в регионе также привела к снижению спроса на отдых в ОАЭ на 30-40% и отмене туров.