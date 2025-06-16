Из-за обострения ситуации на Ближним Востоке российская авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение начать выполнять рейсы на широкофюзеляжных авиалайнерах Boeing 777. Это увеличит провозную емкость на 90 мест.

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" увеличил провозную емкость на рейсах в ОАЭ из-за эскалации конфликта Израиля и Ирана, рассказала пресс-служба компании.

Теперь он будет выполнять все полеты только на широкофюзеляжных авиалайнерах Boeing 777. Это позволит увеличить провозную емкость на 90 дополнительных мест на каждом рейсе.

"В связи с закрытием воздушного пространства над Ираном из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, "Аэрофлот" перевел рейсы в Дубай на широкофюзеляжные Boeing 777 (ранее часть рейсов выполнялось на Boeing 737)"

- пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот"

Напомним, что 15 июня сообщалось, что свыше 2 тыс российских туристов не могли вылететь из ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке. Часть авиакомпаний отменили и перенесли рейсы из Эмиратов.

Проблемы с авиасообщением и нестабильная ситуация в регионе также привела к снижению спроса на отдых в ОАЭ на 30-40% и отмене туров.