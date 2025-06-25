Ядерный потенциал Ирана сохранен – СМИ США

В американских СМИ считают, что Тегеран не лишился своего ядерного потенциала и имеет перспективы восстановить урон, ранее нанесенный Соединенными Штатами.

Согласно публикации в американском политическом издании "Foreign Affairs", Иран, по мнению представителей разведывательного сообщества Соединенных Штатов Америки, все еще имеет достаточно перспектив для развития собственной ядерной программы, вопреки ударам, ранее нанесенным Вашингтоном по некоторым ядерным объектам в Иране в июне 2025 года.

По их утверждению, удары, которые были нанесены вооруженными силами США привели не к столь серьезным последствиям на десятилетия вперед, как ранее обозначал американский президент Дональд Трамп, а на самом деле, всего на пару месяцев. Таким образом, по мнению издания, ущерб, нанесенный Тегерану от бомбардировки вооруженными силами США, нельзя назвать абсолютно непоправимым.

Кроме того, журнал отметил, что Иран в состоянии восстановить все ранее потерянное, и сможет в дальнейшем развить свой ядерный потенциал в "более защищенных местах".

Однако в дальнейшем Тегеран не будет проводить переговоры с Вашингтоном относительно последующего развития ядерной программы, так как доверие между иранской и американской сторонами было подорвано.

Ранее, в ночь с 12 на 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по территории Ирана, начав военную операцию против него, на что в дальнейшем, Тегеран ответил ответными военными действиями. Соединенные Штаты вступили в конфликт в рамках его дальнейшей эскалации: 22 июня 2025 года по ядерным объектам были нанесены военные удары со стороны Вашингтона.

По заявлению Белого Дома утверждалось, что все ядерные объекты Исламской Республики Иран были нейтрализованы. В ответ на это, 23 июня 2025 года со стороны Тегерана был нанесен удар по самой крупной американской военной базе на территории Ближнего Востока – Аль-Удейд в Катаре. 24 июня 2025 года было объявлено перемирие между Израилем и Ираном.