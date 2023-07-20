Абхазская Гагра снова принимает туристов

Опубликовано: 10:52, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тем россиянам, кто планировал провести свой отпуск в санаториях и на пляжах абхазской Гагры, не стоит беспокоиться – власти Гагрского района Абхазии полностью восстановили все туристические объекты после мощных ливней и наводнения.

В Гагрском районе Абхазии снова заработали все туристические локации – коммунальные службы оперативно привели их в порядок после мощных ливней и последовавшего за ними наводнения, рассказал начальник отдела туризма администрации Гагрского района Ахра Бганба.

"Ситуация стабильная. Очаги стихии ликвидированы. Конечно, очень сильно пострадали наши села – Лдзаа, Алахадзы. В городе работают все кафетерии, рестораны, гостиницы, пансионаты. Также ведется благоустройство города – кладутся брусчатка, асфальт, производится частичная замена водопровода и многие другие работы"

- Ахра Бганба

Все туристические объекты заработали в штатном режиме, они продолжают принимать гостей, готова принять всех желающих и Гагра, которую стихия затронула в меньшей степени: заработали и любимые места отдыха туристов - аквапарк и колесо обозрения, передает Sputnik Абхазия.

Власти района особо отметили тот факт, что наряду с коммунальщиками и местными жителями город расчищали и туристы – они отказывались куда либо переезжать или уезжать, и эти общие усилия позволили вернуть Гагру к обычному режиму жизни в кратчайшие сроки, - подчеркнул Бганба.