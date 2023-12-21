Абхазия сократила поставки мандаринов в Россию

В этом году поставки абхазских мандаринов в Россию снизились по сравнению с прошлым годом. Виной тому неурожай цитруса.

Абхазия снизила на 18% экспорт мандаринов в Россию в текущем году из-за плохого урожая, следует из сообщения Государственного таможенного комитета республики.

"С начала октября по 28 декабря из Абхазии в РФ вывезли 21 тыс 443 тонны мандаринов, тогда как в прошлом году в такое же время было вывезено 26 тыс 139 тонн, на 4 тыс 696 тонн меньше (в 2023 году)"

– таможенный комитет

Таким образом в Новому году 2024 Абхазия поставила на российский рынок на 18% меньше мандаринов. Причина кроется в неурожае: в этом сезоне будет собрано около 30 тыс тонн мандаринов - на 20 тыс тонн меньше, чем в прошлом году. Обычно основная часть «оранжевого золота» из Абхазии экспортируется в РФ, передает ТАСС.