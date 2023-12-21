Вестник Кавказа

2023 год тепло покинет Кубань

2023 год тепло покинет Кубань
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Плюсовыми температурами попрощается с Кубанью 2023 год. Об этом сообщили синоптики погодного центра «Фобос».

Синоптики прогнозируют, что последние дни уходящего, 2023 года, подарят Кубани сухую и теплую погоду. Сейчас регион находится во власти антициклона.

«В зоне влияния антициклона облаков в небе будет немного и обойдется без дождей, а пришедшие в регион холодные воздушные массы начнут постепенно прогреваться»

– ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Днем столбики термометров будут подниматься до плюс 11 градусов, что выше нормы.

В воскресенье начнутся дожди, а температура упадет до плюс 2 градусов. В первые дни января тепло вернется в регион – будет около плюс восьми градусов.

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