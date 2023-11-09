Прививка от гриппа: в Грузии продлили бесплатную вакцинацию

Бесплатную прививку от гриппа можно будет сделать в Грузии в течение еще некоторого времени. Решение о продлении бесплатной вакцинации принял Минздрав страны.

Вакцинироваться от гриппа абсолютно бесплатно все еще могут жители Грузии: власти продлили прививочную кампанию, сообщает Минздрав.

Изначально (с середины октября) привиться без оплаты могли только люди в группе риска. С 1 ноября бесплатная вакцина стала доступна всем жителям страны. Предполагалось, что прививку можно будет сделать только до 15 ноября. Однако сегодня стало известно, что процесс решено не прекращать.

Какая вакцина от гриппа используется в Грузии?

Минздрав закупил 200 тысяч доз вакцинного препарата голландской Abbott Biologicals B.V. Эта вакцина получила рекомендацию ВОЗ. Она действенна против штаммов, которые будут циркулировать в этом сезоне. Прививать ей можно детей от полугода и взрослых.