Представитель официальной Москвы предложил свое видение нового президента страны. Однако он выразил надежду, что действующий глава государства будет баллотироваться на новый срок.

Говоря о том, какими качества должен обладать будущий глава российского государства, пресс-секретарь президента заявил, что он должен быть таким же, как действующий лидер.

Далее он уточнил, что человек может быть другим, но обладать набором качеством, присущим Путину.

«Или другим, но таким же»

– Дмитрий Песков

Кроме того, Песков выразил уверенность в том, что, если Путин будет баллотироваться на новый срок, то непременно победит, а «там видно будет».

Ранее о том, что Путин его друг заявил президент ОАЭ. Также он одобрил курс российской власти на сохранение традиционных ценностей и добавил, что готов приехать в РФ.