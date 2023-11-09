Житель Владикавказа протаранил остановку с пешеходами

Во Владикавказе местный житель въехал в остановку, на которой находились люди. Пострадали два человека, сейчас их доставили в городскую больницу.

Владелец легковушки Chevrolet Cruz во Владикавказе тараном въехал в автобусную остановку, на которой находились люди, сообщает пресс-служба МЧС по Северной Осетии.

Инцидент произошел сегодня утром. Владелец машины, не справившись с управлением, влетел в остановку на проспекте Коста, 273.

В результате аварии пострадали два человека, которые стояли на остановке в ожидании общественного транспорта. Их доставили в городскую больницу.