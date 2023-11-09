Права А и В разрешат использовать в России для управления снегоходом

Снегоходы станут более доступны для туристов в России. Власти предлагают расширить список категорий прав, обладатели которых смогут управлять ими.

Зимний туризм может стать еще более привлекательным в России – для этого предлагается расширить список тех, кому можно управлять снегоходом, рассказал глава Минэкономразвития РФ.

По словам Максима Решетникова, речь идет о том, чтобы за руль этих транспортных средств могли законно садиться туристы, у которых есть права категорий А и В.

"Зимний сезон – это не только горные лыжи, на многих базах отдыха, в глэмпингах есть прокат снегоходов. У нас по просьбе регионов подготовлен законопроект, который упростит допуск к их управлению"

– министр

Чиновник уточнил, что, по мнению субъектов и туристической отрасли, управлять снегоходом необходимо разрешить туристам с правами категории А и B. Единственный момент – даже с такими правами на снегоходе нельзя будет выезжать на трассы общего пользования, хотя пересекать их все же будет разрешено.

Решетников заверил, что нововведение может быть внедрено уже в ближайшее время.

Напомним, сейчас снегоходом управлять можно только с правами тракториста-машиниста.