Метеорологическая зима пришла в Москву

В Центральной России официально стартовала метеорологическая зима. Температура воздуха и ночью, и днем не поднимается выше нуля.

Москва встретила метеорологическую зиму, этой новостью поделился сегодня ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Именно начиная с сегодняшнего дня в Москве, в столичном регионе, в Центральной России, дан старт метеорологической зиме, то есть у нас произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону отрицательных значений"

– метеоролог

Прошедшая ночь в столице оказалась самой холодной в ноябре - воздух под утро остыл до 2,3 градуса ниже нуля. Сейчас в Москве также небольшой минус, местами наблюдается снег.

Ночью с пятницы на субботу в городе ожидается до минус 8, местами в Подмосковье - минус 10.

Согласно долгосрочным прогнозам, начинающаяся зима будет слякотной, с частыми оттепелями.