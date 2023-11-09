Грузовикам разрешили Верхний Ларс

Верхний Ларс открыт для проезда большегрузного транспорта. Об этом проинформировали в МЧС по Северной Осетии.
Движение большегрузного транспорта вновь открыто на территории Верхнего Ларса, где пролегает дорога, связывающая Россию и Грузию.
«В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" в обоих направлениях с 9:30 мск»
– пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии
Напомним, что ранее движение грузовиков было приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями. Сейчас столбики термометров у Верхнего Ларса показывают +4, днем воздух прогреется до +8 градусов. будет облачно с прояснениями, синоптики не исключают небольшого снега.
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