Вестник Кавказа

Стрельба в метро Москвы: мужчина открыл огонь из ружья

Стрельба в метро Москвы: мужчина открыл огонь из ружья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пассажир начал стрелять сегодня утром в московском метрополитене. Как сообщают власти Москвы, стрелок уже задержан.

ЧП случилось сегодня утром на станции метро "Рязанский проспект" фиолетовой "ветки" в Москве. Информацию распространил столичный департамент транспорта.

"Сегодня утром перед входом в западный вестибюль станции "Рязанский проспект" произошел конфликт двух мужчин, один из которых при себе имел ружье с разрешением на ношение. В ходе конфликта один из участников конфликта выстрелил в сторону потолка"

– Дептранс

В ведомстве уточнили, что во время событий никто не пострадал. Самого стрелка сразу же задержали. В его обезвреживании полицейским и сотрудникам службы безопасности помог пассажир.

Известна предварительная причина инцидента: сообщается, что мужчины поспорили из-за личной неприязни.

Станция, на которой происходили события, функционирует штатно.

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