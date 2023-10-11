Стрельба в метро Москвы: мужчина открыл огонь из ружья

ЧП случилось сегодня утром на станции метро "Рязанский проспект" фиолетовой "ветки" в Москве. Информацию распространил столичный департамент транспорта.
"Сегодня утром перед входом в западный вестибюль станции "Рязанский проспект" произошел конфликт двух мужчин, один из которых при себе имел ружье с разрешением на ношение. В ходе конфликта один из участников конфликта выстрелил в сторону потолка"
– Дептранс
В ведомстве уточнили, что во время событий никто не пострадал. Самого стрелка сразу же задержали. В его обезвреживании полицейским и сотрудникам службы безопасности помог пассажир.
Известна предварительная причина инцидента: сообщается, что мужчины поспорили из-за личной неприязни.
Станция, на которой происходили события, функционирует штатно.