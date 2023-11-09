В Ереванском госуниверситете произошел взрыв

В Ереванском государственном университете прогремел взрыв. Один человек погиб и трое пострадали. На месте продолжают работать спасатели.

Один человек погиб и трое госпитализированы в результате взрыва, произошедшего в Ереванском государственном университете. По уточненным данным ЧП произошло в корпусе, где расположены факультеты физики и химии.

На месте продолжаются спасательные работы.

Кроме того, появилась информация о том, что в подвале первого корпуса университета произошел пожар. В настоящее время он ликвидирован.