В Ереванском госуниверситете произошел взрыв

В Ереванском государственном университете прогремел взрыв. Один человек погиб и трое пострадали. На месте продолжают работать спасатели.
Один человек погиб и трое госпитализированы в результате взрыва, произошедшего в Ереванском государственном университете. По уточненным данным ЧП произошло в корпусе, где расположены факультеты физики и химии.
На месте продолжаются спасательные работы.
Кроме того, появилась информация о том, что в подвале первого корпуса университета произошел пожар. В настоящее время он ликвидирован.
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