Вестник Кавказа

Рекордное количество налогов соберут в Грузии в 2024 году

Вид Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии ожидают рекордного количества налоговых поступлений в бюджет в будущем году. Известна и причина высоких сборов.

В грузинский бюджет в следующем году попадет рекордный объем налогов, прогноз по сборам озвучил глава Минфина Лаша Хуцишвили.

По его словам, предварительно налоговые доходы бюджета-2024 достигнут рекордной за последние пять лет отметки в 21,9 млрд лари, или $8,1 млрд.

Министр назвал причину, по которой удастся достичь такого результата. Он пояснил, что налоговые поступления должны вырасти благодаря экономическому росту и стабильностью.

Хуцишвили добавил, что больше всего средств в бюджет дадут:

  • НДС – 9 121 млн лари, или почти $3,4 млрд, что составит чуть более 40% от общего объема;
  • еще треть – 6 885 млн лари, или $2,5 млрд – подоходный налог, более 30%;
  • 12% даст налог на прибыль – 2 583 млн лари ($961 млн).

Министр добавил, что показатель по налогу на прибыть вырастет из-за налога на игорный бизнес.

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