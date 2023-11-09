США поддерживают переговоры между Азербайджаном и Арменией

Вашингтон поддерживает переговорный процесс Азербайджана и Армении, направленный на заключение мирного договора. По данным Госдепа, решающими в этом вопросе станут ближайшие несколько недель.

Соединенные Штаты продолжают оказывать поддержку переговорному процессу, направленному на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил представитель Госдепартамента США.

«Как мы уже говорили ранее, мы продолжим поддерживать мирные переговоры для решения проблем между Арменией и Азербайджаном. Будь то здесь или где-то еще, мы призываем обе стороны принять участие в этих переговорах. Это останется нашей политикой»

– Мэтью Миллер

Ранее в Госдепе США заявляли о том, что решающими в процессе заключения мирного договора станут ближайшие несколько недель.