МЧС: людей под завалами в Астрахани нет

Под завалами, образовавшимися после обрушения части пятиэтажки в Астрахани, нет людей. Единственной жертвой ЧП стала пожилая женщина.

Сотрудники МЧС всю ночь работали на месте ЧП в Астрахани, в четверг вечером там рухнули два подъезда жилой пятиэтажки. Поиск жильцов не ведется, так как установлено что людей под завалами нет.

"Под завалами людей нет. Согласно списку учета жильцов все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют"

– МЧС по Астраханской области

Обрушению предшествовало появление трещины на здании, после чего началась эвакуация жителей дома. Таким образом, число погибших и пострадавших было минимизировано. Жертвой ЧП стала пенсионерка.

Есть вероятность, что дом частично обрушился из-за повреждения несущих конструкций в одной из квартир в ходе ремонта.