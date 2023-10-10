Погода закрыла сезон электросамокатов в Москве

Сезон электросамокатов завершился в столичном регионе с приходом минусовых температур. Любителям гонять по тротуарам придется снизить скорость продвижения до весны.
Сервисы, позволяющие арендоваться электросамокат в столице, прекратили работу в связи неблагоприятными погодными условиями.
В частности, в столице установились минусовые температуры, когда передвижение на данном виде транспорта небезопасно.
«В Москве, в столичном регионе, в Центральной России, дан старт метеорологической зиме… произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений»
– ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец
Кикшеринговые сервисы сообщили о завершении сезона, передает РИА Новости.
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