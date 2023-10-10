Вестник Кавказа

Погода закрыла сезон электросамокатов в Москве

Погода закрыла сезон электросамокатов в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сезон электросамокатов завершился в столичном регионе с приходом минусовых температур. Любителям гонять по тротуарам придется снизить скорость продвижения до весны.

Сервисы, позволяющие арендоваться электросамокат в столице, прекратили работу в связи  неблагоприятными погодными условиями.

В частности, в столице установились минусовые температуры, когда передвижение на данном виде транспорта небезопасно.

«В Москве, в столичном регионе, в Центральной России, дан старт метеорологической зиме… произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений»

– ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Кикшеринговые сервисы сообщили о завершении сезона, передает РИА Новости

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