Вестник Кавказа

Доллар пытается вернуться к 90

Доллар пытается вернуться к 90
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главные валюты торговались разнонаправленно открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара составил 89,2 рубля.

Цена на американскую валюту после падения, пытается выйти на уровень в 90 рублей. Так, на открытии торгов, стоимость доллара выросла 5,25 копейки, составив 89,2 рубля

Евро же, наоборот, продемонстрировал отрицательную динамику, потеряв  26 копеек. Курс европейской валюты составил 97 рублей.

Китайская валюта росла в цене. Юань приобрел 7,7 копеек, его курс составил 12,35 рубля.

 

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