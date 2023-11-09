Доллар пытается вернуться к 90

Главные валюты торговались разнонаправленно открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара составил 89,2 рубля.
Цена на американскую валюту после падения, пытается выйти на уровень в 90 рублей. Так, на открытии торгов, стоимость доллара выросла 5,25 копейки, составив 89,2 рубля
Евро же, наоборот, продемонстрировал отрицательную динамику, потеряв 26 копеек. Курс европейской валюты составил 97 рублей.
Китайская валюта росла в цене. Юань приобрел 7,7 копеек, его курс составил 12,35 рубля.
Читайте нас в Дзен Новости Google News