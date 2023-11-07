Ларс встал до особого распоряжения

Грузовикам запретили передвигаться по Верхнему Ларсу. Это связано с непогодой, движение возобновится после того, как погода станет благоприятной для передвижения данного вида транспорта.

В связи с неблагоприятными погодными условиями было приостановлено движение большегрузов по дороге, из России на территорию Грузии.

«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 6:15 мск 17 ноября»

– пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии

В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут отменены особым распоряжением после того, как погода наладится.