Пятница подарит москвичам морозы

В столичном регионе будет прохладно по-зимнему: днем до -4 градусов, ночью до -10 градусов. Осадков не предвидится, зато будет скользко.

Синоптики обещают москвичам и гостям столицы пятницу с легким морозцем до -4 градусов, отсутствие дождей и переменную облачность.

«Днем в российской столице прогнозируют от минус четырех до минус двух градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус восьми градусов, местами ожидается гололедица»

– Гидрометцентр России.

Также в столице до конца воскресенья будет действовать желтый уровень опасности из-за угрозы гололедицы.

По области возможно похолодание до -6 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до -10 градусов.